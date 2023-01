Come sintonizzare i canali tv Mediaset sul digitale terrestre? Le frequenze del 2023

Dopo aver spiegato come sintonizzare i canali Rai su digitale terrestre, ci spostiamo sull'altro grande editore: Mediaset. Vediamo come sintonizzare i canali del Biscione sul digitale terrestre.

Sul sito web di Mediaset è disponibile un tool ad hoc che permette di verificare quali canali del digitale terrestre di Medaiset è possibile ricevere nella propria zona inserendo regione, provincia e comune. Parallelamente, è disponibile anche un altro menù che permette di verificare quali canali sono trasmessi da Mediaset nei vari Mux.

Alternativamente, potete procedere con la ricerca manuale dei canali inserendo i seguenti dati:

Mux Mediaset 1 : canale 46 UHF (674 MHz)

: canale 46 UHF (674 MHz) Mux Mediaset 3 : canale 38 UHF (610 Mhz). In Sardegna trasmette sul canale 29 UHF (538 Mhz), in Sicilia e Calabria sul canale 24 UHF (498 MHz);

: canale 38 UHF (610 Mhz). In Sardegna trasmette sul canale 29 UHF (538 Mhz), in Sicilia e Calabria sul canale 24 UHF (498 MHz); Mux Mediaset 4 : canale 49 UHF (754 MHz). In Sardegna trasmette sul canale 52 8HF (722 MHz), in provincia di Oristano e Sassari sul canale 58 UHF (770 MHz);

: canale 49 UHF (754 MHz). In Sardegna trasmette sul canale 52 8HF (722 MHz), in provincia di Oristano e Sassari sul canale 58 UHF (770 MHz); Mux D-Free: canale 37 UHF. In Sardegna su 23 UHF, in Liguria, Toscana e provincia di Viterbo sul canale 23 UHF. In Lombardia sul canale 37 UHF, in Trentino, Piemonte Orientale, Reggio Calabria, Sicilia, provincia di Roma e Latina sul canale 37 UHF

Come avvenuto anche in altre circostanze, rinnoviamo il nostro invito ad attivare la sintonizzazione automatica dei canali tv su digitale terrestre per avere sempre a disposizione le ultime aggiornamenti.