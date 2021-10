Come sintonizzare i canali Mediaset dopo lo switch off al DVB-T2?

Oggi, 20 Ottobre 2021, inizia ufficialmente lo switch off al DVB-T2 con il passaggio alla codifica MPEG-4 per alcuni canali Rai e Mediaset. Questo processo richiede la risintonizzazione degli apparati, altrimenti non sarà possibile agganciare i network. Ma come fare per sintonizzarli?

Partiamo col dire che ad essere interessati sono le reti del Biscione TGCom24 (51), Mediaset Italia 2 (66), Boing Plus (45), Radio 105 (157), R101 TV (167) e Virgin Radio TV (257), che da oggi sono trasmesse in MPEG-4 e non più in MPEG-2 come avveniva fino ad ora.

In linea generale, su tutto il territorio italiano basterà semplicemente effettuare una ricerca automatica dei canali per vederli comparire, e nella maggior parte dei casi non sarà nemmeno necessaria questa procedura in quanto i decoder e tv di nuova generazione effettuano la ricerca dei canali in background per fare in modo che gli utenti non abbiano interruzioni.

In alcune zone Mediaset ha spento il Mux 4 ed ha trasferito tutto sul terzo. Si tratta di eccezioni e piccoli comuni. Se dopo aver effettuato la ricerca non riuscite a trovare i canali Mediaset, il nostro consiglio è di effettuare la ricerca manuale del Mux 3, che trasmette sul canale 29 della banda UHF IV in Sardegna, sul canale 24 banda uHF 14 in Calabria Meridionale e Sicilia e sul canale 38 banda UHF V nel resto d'Italia.

Se il vostro TV non è compatibile con il DVB-T2, però, non sarete costretto a cambiarlo. Nel nostro approfondimento ne abbiamo parlato elencando tutti i diversi casi. Se volete scoprire in quali comuni italiani lo switch off al DVB-T2 avverrà in ritardo, invece, vi rimandiamo alla notizia dedicata.