Come sintonizzare i canali TV con il digitale terrestre?

Mentre continua lo switch off al DVB-T2, con l'attivazione delle nuove frequenze in più regioni del nostro paese, sono tanti i casi in cui viene richiesta la sintonizzazione degli apparati per agganciare a pieno le novità. Ma come fare?

Precisiamo che la guida in questione è puramente generica, ma la procedura a grandi linee è la seguente:

Premere sul tasto Menù o Setup sul telecomando del decoder o della TV

Dal menù, selezionare la voce Configurazione/Installazione

Nel nuovo pannello, dovrebbe essere presente una voce che rimanda alla ricerca automatica o l'installazione dei canali, selezionatela

A questo punto premete ok ed attendete che il processo si concluda

Vedrete, durante la ricerca dei canali, una barra che mostra il numero di network trovati (spesso vengono divisi in canali TV e radio). In generale, potrebbero essere richiesti meno di 10 minuti, ovviamente a seconda del numero di canali e frequenze a cui si aggancia l'antenna.

Al termine, verrà mostrata una lista dei canali trovati e dei possibili canali provvisori su digitale terrestre. Scegliete la numerazione che più vi aggrada e premete su ok.

Questa procedura è consigliata per i TV che non effettuano la ricerca in automatico ed in background: il nostro consiglio è sempre di abilitarla, per evitare di ritrovarvi di fronte a spiacevoli sorprese.