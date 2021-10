Come sintonizzare i nuovi canali TV DVB-T2 dal 20 Ottobre?

La data ormai è nota a tutti: il 20 Ottobre parte lo switch off al DVB-T2, con i primi canali TV che adotteranno lo standard di codifica MPEG-4. Si tratta di un primo step importante, che di fatto farà entrare la TV italiana in un nuovo universo.

Se avete verificato la compatibilità del vostro TV con il DVB-T2, potete procedere con la sintonizzazione direttamente da TV o decoder.

Precisiamo che la procedura in questione è generica e per ogni televisore cambia. In linea generale, però, per agganciare i nuovi canali in HD vi basterà premere il tasto "Menu" sul telecomando (o Home, o la casetta), e quindi cercare "Sintonizzazione Canali" (su alcuni TV e decoder la voce potrebbe essere presente sotto Impostazioni, Configurazione, Sintonia o Installazione).

A questo punto vi basterà scegliere "Sintonizzazione automatica" (o "Ricerca automatica", "Sintonizzazione Digitale", "Sintonia automatica"). Vedrete direttamente sul TV una barra che mostrerà l'avanzamento di tale ricerca, con tutte le informazioni del caso sul numero di canali trovato. Al termine della procedura vi comparirà la lista dei canali che è riuscito agganciare: troverete sicuramente le versioni HD di quelli interessati allo switch off.

La procedura ovviamente può essere completata anche in anticipo, in quanto le varianti in alta definizione dei canali sono già presenti.