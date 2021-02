Come faccio a sintonizzare i canali su una TV Samsung?

Ormai è chiaro a tutti che il 2021 appena iniziato sarà un anno di grossi cambiamenti per il settore televisivo, a causa dello switch off al DVB-T2 che prenderà il via nei prossimi mesi ed entrerà nel pieno successivamente. Nelle settimane future, però, potrebbe essere necessaria la risintonizzazione delle proprie apparecchiature, ma come si fa?

Partiamo con quello che è sicuramente il marchio di TV più popolare del mercato: Samsung. Se il vostro televisore è dotato di sintonizzatore DVB-T2 (qui vi spieghiamo come effettuare le verifiche del caso), la procedura più semplice è rappresentata dalla ricerca automatica che, nella maggior parte dei casi, non dovrebbe provocare molti problemi.

Per accedere alla ricerca automatica basta premere il pulsante "Menù" del telecomando, quindi tramite il joypad centrale usare le frecce verso sinistra e scorrere nel menù fin quando non si seleziona "Canale". Dal nuovo pannello è necessario selezionare "Memorizzazione Auto", quindi cliccare su "Avvio" vicino ad "Antenna" e "Cavo" e quindi su "Digitale" dal menù che si aprirà poco dopo.

A questo punto il decoder interno procederà con la ricerca dei canali, che però non dovrebbe richiedere molto tempo. Sul TV scorrerà il contatore con il numero di network agganciati. Al termine della procedura, in caso di eventuali conflitti di numerazione, potrebbe essere richiesto di selezionare nuovi numeri per alcuni canali.