Come sintonizzare e recuperare i canali Rai dopo lo switch off al DVB-T2?

Ormai è noto: oggi inizia lo switch off al DVB-T2, con la dismissione della codifica MPEG-2 a favore dell'MPEG-4 per quindici canali tematici di Mediaset e Rai. Facciamo quindi il punto su come "recuperarli" o sintonizzare i canali in questione.

Il procedimento è uguale a quello che abbiamo pubblicato questa mattina, in cui abbiamo spiegato come sintonizzare i canali Mediaset DVB-T2.

Alla base c'è lo stesso tipo di ragionamento: la maggior parte dei tv o decoder effettuano la ricerca e sintonizzazione dei canali in maniera automatica ed in background, ed al momento dell'accensione dovrebbe comparire una notifica con le modifiche.

Nel caso in cui non riusciate a visualizzare i canali Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yo Yo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium o Rai Scuola, che sono quelli interessati dalla transizione, potete effettuare la ricerca automatica direttamente dal menù impostazioni del decoder o della TV.

Anche in questo caso, potrebbero esserci problemi con la sintonizzazione automatica, e per questo motivo potete passare a quella manuale. Il Mux 3 (A) trasmette sul canale 26 UHF (506 MHz), mentre in Sardegna è sul 43 (650 MHz); il Mux 4 (B) invece può essere agganciato tramite il canale 40 UHF (626 MHz) sul territorio nazionale, e sul 41 (634 MHz) in Sardegna.