Come sintonizzare Sky TG24, Cielo e TV8 su digitale terrestre? Le nuove frequenze

A partire da Gennaio 2022, sono state modificate le frequenze dei canali Sky su digitale terrestre. Per questo motivo, molti utenti che in precedenza riuscivano ad agganciare senza molti problemi Sky TG24, TV8 e Cielo, si sono ritrovati senza la possibilità di poterli seguire.

La ragione è da ricercare nel fatto che a partire da Gennaio 2022 sono cambiate le frequenze dei canali Sky su digitale terrestre. Il sistema più facile ed immediato per poter accedere alla programmazione è da ricercare nella sintonizzazione automatica, che nella maggior parte dei casi viene effettuata direttamente in automatico ed in background ad intervalli di tempo regolari.

Solitamente, la sintonizzazione dei canali su digitale terrestre si può effettuare anche a mano direttamente tramite il "menù" a cui si può accedere tramite l'omonimo tasto del telecomando, e quindi tramite il pannello "Sintonizzazione canali" o "Gestione canali", dov'è presente il pannello "sintonizzazione manuale" o "sintonizzazione automatica".

Per cercare manualmente i canali in questione è necessario cercare il TIMB 3 MUX, con le frequenze 42 o 48 UHF.

Il nostro consiglio, comunque, è di attivare la sintonia automatica dei canali per evitare di ripetere la procedura ogni volta che vengono registrati cambi di frequenza, che sono molti in vista dell'imminente switch off al nuovo digitale terrestre.