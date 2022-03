Come sintonizzare TeleLombardia dopo lo switch off dell'8 Marzo 2022?

La pioggia di problemi registrati dopo lo switch off all’MPEG-4 ha abbracciato, come noto, anche i canali locali che in alcune regioni non sono più accessibili. Ad essere interessata è anche TeleLombardia, l’emittente locale molto nota in Lombardia che non risulta più visibile anche in Piemonte. Come risolvere?

In linea generale, dopo aver effettuato la risintoniziazione del decoder o TV, TeleLombardia dovrebbe posizionarsi alla posizione 10 del telecomando. Tuttavia, se ciò non avviene il consiglio è comunque quello di procedere con la ricerca manuale dei canali.

Ciò che dovete fare è accendere la TV, spostarvi nel menù legato alla ricerca dei canali e quindi selezionare “sintonizzazione manuale”. Il dato da inserire per effettuare la ricerca è: canale 34 UHF (578 MHz). Aspettate che il decoder concluda la ricerca e vi ritroverete TeleLombardia all’LCN 10 del telecomando.

Ricordiamo, comunque, che potete modificare la numerazione dei canali su digitale terrestre direttamente tramite le impostazioni del decoder o del televisore. Questa procedura è molto utile anche per coloro che non dispongono di decoder o televisori non compatibili con l’MPEG-4.

Nel corso degli ultimi giorni, inoltre, molti utenti hanno lamentato anche problemi con la visione di La7 su digitale terrestre dopo il passaggio al sistema di codifica MPEG-4.