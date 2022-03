Come sintonizzare Telemantova su digitale terrestre dopo lo switch off dell'8 Marzo 2022?

Continuano ad emergere problematiche a seguito dello switch off del digitale terrestre dell’8 marzo 2022, quando è stato attivato a livello nazionale il nuovo standard MPEG-4. Ad essere interessati sono anche tante tv locali del mantovano, che sono improvvisamente scomparse.

Nello specifico, i problemi sono emersi dal 9 Marzo, il giorno in cui le tv locali sono dovute passare alla frequenza pianificata a livello regionale. La provincia di Mantova infatti rientra nel piano frequenze del Veneto e non della Lombardia, motivo per cui in molti lamentano disservizi.

La gestione è affidata a Raiway, e questo passaggio ha scatenato le ire degli utenti che non ricevono più alcun segnale locale: sono sparite infatti tantissimi emittenti molto seguite dai cittadini che vivevano nella zona, Telemantova inclusa.

Se non riuscite ad agganciarlo, al momento l’unico consiglio che possiamo darvi è di effettuare la sintonizzazione automatica, ma non sempre questo espediente potrebbe rivelarsi risolutivo. Il gruppo Atheis, l’editore della TV veronese Telarena, nella persona del CFO Andrea Pietro Faltracco si è appellato “ a tutte le parti coinvolte affinché s’impegnino per trovare soluzioni a questa gravissima privazione di informazione locale per un’intera provincia”. A quanto pare, infatti il segnale sarebbe “debole” e non riuscirebbe a garantire una ricezione corretta.

Nel frattempo, stamattina è stato annunciato il nuovo calendario delle frequenze TV nel sud Italia.