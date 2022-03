Come sintonizzare il TGR Rai corretto nella propria regione dopo lo switch off?

Mentre continuano le operazioni di refarming su digitale terrestre, che oggi approdano in altre province, molti utenti continuano a lamentare disservizi con il TGR Rai. Come fare per risolvere il problema della sintonizzazione del TGR errato?

Nella fattispecie, se dopo aver fatto la sintonizzazione su Rai 3 non riuscite ad accedere al TG Regionale Rai corretto, il problema è solo di numerazione. Vari utenti infatti hanno segnalato che questo è avvenuto a seguito del cambio di frequenze, ma non tutti sanno che i decoder e TV comunque agganciano tutti i programmi regionali, che sono disponibili dai canali 801 ad 803 secondo questa LCN:

801 - Valle D’Aosta

802 - Piemonte

803 - Liguria

804 - Lombardia

805 - Veneto

806 - Bolzano

807 - Trento

808 - Sudtirol

809 - Friuli-Venezia-Giulia

810 - Furlanija Krajina

811 - Emilia-Romagna

812 - Toscana

813 - Marche

814 - Umbria

815 - Lazio

816 - Abruzzo

817 - Molise

818 - Campania

819 - Puglia

820 - Basilicata

821 - Calabria

822 - Sardegna

823 - Sicilia

Come risolvere, quindi? Vi basterà modificare la numerazione dei canali su digitale terrestre e spostare il canale della vostra regione alla posizione 3 del telecomando.

Dopo lo switch off dello scorso 8 Marzo 2022, molti utenti hanno lamentato problemi con la sintonizzazione dei canali Mediaset: su queste pagine abbiamo avuto modo di spiegarvi come fare per poterli riagganciare direttamente sul vostro TV.