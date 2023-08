Come sistemare i colori del computer? Il tool di Windows 11 per daltonici

Oltre ai sottotitoli in tempo reale in arrivo su Windows 11, il sistema operativo della casa di Redmond ha una ricca sezione dedicata all'accessibilità, per rendere più semplice l'approccio al PC sulla base delle proprie necessità, anche visive.

Un set di strumenti in particolare è dedicato agli individui con discromatopsia e consente non solo di gestire il filtro più adatto per la propria condizione specifica, ma presto anche di regolarne l'intensità.

Per gestire i colori del monitor su Windows 11 non dovrete fare altro che entrare nelle Impostazioni di Windows e scegliere, dal menu laterale sinistro, la voce "Accessibilità".

A questo punto, scorrete in basso alla ricerca del tasto dedicato "Filtri colore". Una volta dentro, potrete sbizzarrirvi alla ricerca del preset più adatto alle vostre esigenze. Troverete un filtro specifico per deuteranopia, uno ad hoc per protanopia e uno per tritanopia, oltre ai colori completamente invertiti, alla scala di grigi e alla scala di grigi invertita.

Molto utile anche la palette presente in cima alla pagina, che vi consentirà di scegliere il filtro più adatto con un'anteprima in tempo reale.

Tra l'altro, nella build 25926 in anteprima nel canale Canary di Windows 11 è stata individuata un'altra novità, presumibilmente in arrivo nelle prossime settimane o mesi, vale a dire la possibilità di scegliere l'intensità del filtro tramite un apposito slider e la saturazione dei colori dopo aver applicato il filtro.

