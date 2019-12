Ecco come potrebbe essere lo smartphone pieghevole di Xiaomi

Non è un mistero che Xiaomi stia lavorando su uno smartphone pieghevole, che nel 2020 farà compagnia alle offerte di Samsung, Huawei e Motorola in Europa e che dovrebbe avere un aspect form completamente diverso rispetto ad Mi Mix Alpha. I ragazzi di Let's Go Digital quest'oggi hanno pubblicato una serie di brevetti che ci forniscono uno sguardo.

I render disponibili in calce si basano su una richiesta di brevetto depositata a metà 2018 da Xiaomi, che descrive uno smartphone con display estraibile lateralmente. La documentazione è stata approvata e pubblicata solo di recente, il 6 Dicembre 2019, ed include anche alcune immagini di prodotti in cui viene mostrato un dispositivo che, quando lo schermo è estratto, si trasforma in un tablet.

Lo smartphone dovrebbe avere dei bordi del display molto sottili: sul lato sinistro è presente una barra laterale in cui è incorporata la fotocamera per i selfie, mentre sulla parte posteriore sono visibili due fori per il comparto fotografico, che probabilmente sarà a doppia lente.

L'aspetto più interessante però è senza dubbio rappresentato da questo sistema a scorrimento che evita l'integrazione di cerniere o altro. Le immagini non forniscono molte informazioni a riguardo, ma il progetto merita senza dubbio di essere seguito.