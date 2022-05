Ecco come smascherare un bugiardo secondo la scienza

Le bugie hanno le gambe corte è vero, ma tutti hanno detto qualche menzogna nel corso della loro vita, innocente o meno. Dire sempre la verità è sempre meglio, soprattutto perché una fandonia può essere facilmente smascherabile con i giusti strumenti... e la scienza ha scoperto un modo che vale la pena di approfondire.

Per smascherare una bugia, si deve distrarre il nostro interlocutore menzognero. Lo sforzo cognitivo richiesto per costruire una bufala, infatti, potrebbe vacillare se chi ci parla subisce un'altra stimolazione esterna. In questo caso, ovviamente, il compito secondario deve essere considerato importante dalla persona che sta mentendo.

"La nostra ricerca ha dimostrato che verità e bugie possono suonare ugualmente plausibili fintanto che ai bugiardi viene data una buona opportunità per pensare a cosa dire", afferma lo psicologo Aldert Vrij, dell'Università di Portsmouth nel Regno Unito. "Quando l'opportunità di pensare diminuisce, le verità spesso suonano più plausibili delle bugie".

Gli esperti hanno anche testato le loro idee in uno studio. In particolare, 164 volontari hanno espresso le loro opinioni su argomenti sociali dopo essere stati divisi in due gruppi: uno doveva dire la verità, l'altro doveva mentire.

Questi due gruppi sono stati ulteriormente suddivisi in tre sottogruppi. Un terzo di loro aveva un secondo compito da svolgere importante per superare l'intervista, il secondo terzo aveva un secondo compito ma nessuna informazione sull'importanza, mentre l'ultimo gruppo non aveva nessun secondo compito di cui preoccuparsi.

I risultati hanno avuto gli esiti sperati, sebbene le differenze tra i gruppi non fossero enormi. "Lo schema dei risultati suggerisce che l'introduzione di compiti secondari in un'intervista possa facilitare l'individuazione delle bugie, ma tali mansioni devono essere introdotte con attenzione", afferma Vrij. Insomma, volete smascherare un bugiardo? Tenetelo occupato con qualcosa e fategli raccontare, nuovamente, la versione della sua storia.

A proposito, sapete che l'intelligenza artificiale può svelare le bugie?