Ecco come il Sole ci ha raccontato la storia dei vichinghi

I vichinghi! Quei temibili guerrieri del Nord che hanno solcato i mari e conquistato terre lontane. Una domanda sorge spontanea: cosa li ha spinti a lasciare le loro case e a diventare gli esploratori che conosciamo oggi? La risposta potrebbe essere più "stellare" di quanto pensiate.

Fino a poco tempo fa, gli studiosi ritenevano che la spinta all'espansione vichinga fosse stata data dalla necessità di commerciare, in particolare argento, e dall'influenza crescente dell'Impero islamico (e si dice che siano stati loro a scoprire l'America).

Tuttavia, nuove ricerche stanno sfidando questa interpretazione, suggerendo che i Vichinghi avessero già stabilito ampie reti commerciali prima che gli impulsi provenienti dal Medio Oriente causassero ulteriori espansioni.

Un team di ricercatori dell'Università di Aarhus in Danimarca ha utilizzato una tecnica di datazione al radiocarbonio migliorata, basata su un massiccio bagliore solare avvenuto nel 775 d.C., per esaminare gli artefatti trovati in un sito di scavo a Ribe, in Danimarca. Questo sito rappresenta una delle prime "città" dell'era vichinga e sorge in un luogo dove nessuno aveva mai stabilito un insediamento simile prima.

La scoperta ha permesso di creare una sorta di "ancora cronologica" che ha migliorato notevolmente la precisione della datazione archeologica. Non è tutto; un altro team di ricercatori ha utilizzato una tempesta solare supermassiccia del 992 d.C. per stabilire una data precisa per l'arrivo dei Vichinghi in America, rendendo questa nuova tecnica di analisi estremamente promettente per il futuro.

A proposito, prima di andare via vi consigliamo di leggere i falsi miti più comuni sui vichinghi: no, non erano tutti biondi.