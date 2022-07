Ecco come sopravvivere a un'esplosione nucleare, secondo una guida di New York

Se la vostra città distribuisse dei video per sopravvivere a un'esplosione nucleare sicuramente qualche domanda ve la fareste. A quanto pare, però, tutto ciò è normale a New York, che ha recentemente mostrato ai suoi cittadini i modi per riuscire a scamparla dopo un evento così terribile.

È stato proprio il dipartimento di gestione delle emergenze di New York a pubblicare un video sul "cosa fare" dopo un evento simile. "La gestione delle emergenze di New York City ha una moltitudine di risorse gratuite per i newyorkesi per prepararsi alle emergenze, compresi gli eventi senza preavviso", ha affermato Zach Iscol, commissario del dipartimento. "È importante che i newyorkesi sappiano che ci stiamo preparando per qualsiasi minaccia."

Ecco, quindi, i consigli sono stati dispensati nella loro guida:

Riparatevi negli edifici: "Tu, i tuoi amici, la tua famiglia... entrate [all'interno di qualche edificio]. Stare in macchina non è un'opzione, perché devi entrare in un edificio e allontanarti dai finestrini". Ripararsi: "Resta dentro. Chiudi tutte le porte e le finestre. Hai un seminterrato? Dirigiti lì. Se non ne hai uno, posizionati nel mezzo dell'edificio. Se eri fuori dopo l'esplosione, pulisciti immediatamente". Rimanere sintonizzati: Uno dei modi migliori per agire sarebbe quello di attendere le comunicazioni ufficiali delle autorità competenti; per questo motivo, afferma il video, "rimanete sintonizzati e seguite i media per ulteriori informazioni".

Insomma, sicuramente una guida che lascia più domande che risposte, ma a proposito, sapete recentemente dei ricercatori hanno esaminato le conseguenze di una guerra nucleare nel 2022?