Come sopravvivere al viaggio verso Marte: guida ai pericoli dello spazio

Nei film, il viaggio su Marte è semplicemente una formalità e i veri pericoli iniziano quando si atterra sul pianeta rosso. Nella realtà ci sono molte probabilità che gli astronauti muoiano durante il viaggio e i pericoli da affrontare sono molti. Ecco una breve guida alla sopravvivenza per i viaggi su Marte.

Abbiamo raccontato le difficoltà nel sopravvivere una volta raggiunta la superficie di Marte, ora affrontiamo i problemi del viaggio stesso.

"Nelle missioni su Marte si rinchiudono dalle quattro alle sei persone all'interno di un veicolo grande come un camper per tre anni," spiega Leticia Vega scienziata del NASA Human Research Program in Houston.

Fuori dal campo gravitazionale, dall'atmosfera e dal campo magnetico della Terra, la microgravità e le radiazioni sono un grande problema. La microgravità permette ai liquidi di salire fino alla testa, creando problemi alla vista; mentre alcune particelle radioattive possono colpire gli astronauti attraversando le loro tute, i ricercatori non sanno quanto sono pericolose ma si pensa che siano potenzialmente cancerogene.

La lunghezza della missione è un altro pericolo. "Andare sulla Luna è come andare in campeggio rispetto ai viaggi su Marte," dice Erik Antonsen del NASA’s Johnson Space Center in Houston. Oltre ai problemi di convivenza con l'equipaggio e i possibili danni psicologici del viaggio, la durata della missione espone gli astronauti ad infortuni e malattie. Oltretutto Marte è 600 volte più distante rispetto alla Luna e anche le trasmissioni alla velocità della luce impiegano 20 minuti per arrivare sulla Terra. Se ci sono dei problemi, chiamare Houston non è un opzione.

"La realtà è che, in caso di viaggio su Marte, c'è un alta probabilità che qualcuno muoia," spiega Antonsen. Nonostante i rischi, USA, Russia e Cina stanno programmando di inviare degli astronauti sul pianeta rosso entro il 2030. Con questa scadenza in mente, gli scienziati stanno sviluppando nuove tute spaziali e kit medici per permettere la sopravvivenza dell'equipaggio.

Saranno fondamentali lo sviluppo di macchine in grado di simulare la gravità presente sulla Terra, in modo da ridurre i danni fisici causati dalla microgravità; il secondo passo e migliorare gli scudi protettivi e le tute degli astronauti, in modo che siano in grado di schermarli meglio e più a lungo dalle radiazione. Infine sarà necessario addestrare gli astronauti ad eseguire alcune procedure mediche, oltre allo sviluppo di strumenti diagnostici molto versatili e adatti al trasporto su un veicolo spaziale.

Andare su Marte sarà una sfida ardua per l'umanità, ma abbiamo ancora 10 anni per garantire le migliori possibilità di sopravvivenza ai primi eroi che atterreranno sul pianeta rosso.