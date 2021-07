Come sarà sorteggiato il nuovo calendario della Serie A? Domani la diretta su DAZN

Nasce ufficialmente domani la nuova Serie A di DAZN. Alle 18:30 di domani, 14 Luglio 2021, sarà sorteggiato il calendario della prossima stagione calcistica. La diretta sarà trasmessa su DAZN e sugli account ufficiale social e YouTube della Serie A.

In un comunicato stampa pubblicato sul sito della Lega Calcio, sono anche stati annunciati i criteri di compilazione del calendario che, per la prima volta in assoluto, presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso sia come sequenza che composizione all'interno di ogni giornata rispetto all'andata.

Sintetizziamo quelli che saranno i criteri:

Non vi potranno essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa o trasferta per girone;

Nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa o trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e trasferta;

È prevista l'alternanza assoluta degli incontri in casa e trasferta per le squadre che giocano nella stessa città e/o nello stesso impianto;

Verrà presa in considerazione l'indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi di speciale importanza;

Una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri;

nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano;

Tutti derby non possono essere programmati alla prima e all'ultima giornata e devono svolgersi in giornate differente;

Non vi può essere alcun incontro ripetuto rispetto al calendario 2020/21;

Alla prima ed ultima giornata non potranno incontrarsi squadre che si sono già incontrate nella prima ed ultima giornata degli ultimi due campionati.

le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Milan) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Napoli) e le Società partecipanti alla UEFA Conference League (Roma) nelle giornate successive ad un turno di UEFA Europa League/UEFA Conference League (4ª,7ª,9ª,12ª,14ª e 17ª giornate di andata e 7ª,8ª,10ª,11ª,13ª,14ª,16ª e 17ª giornate di ritorno).

Ricordiamo che tutta la Serie A sarà trasmessa su DAZN per i prossimi tre anni, ma tre partite a turno saranno trasmesse anche su Sky in co-esclusiva.