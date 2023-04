Come si fa a sottolineare un PDF su Mac? Lo spiega Apple

Vi abbiamo già spiegato come fare per modificare un PDF su Mac: le opzioni a disposizione sono tante, alcune gratuite e altre, più complete, a pagamento. Ammettiamo però che desideriate svolgere un'operazione più semplice, come sottolineare un documento in PDF: in questo caso, c'è una soluzione Apple che fa per voi.

Come ci spiegano le linee guida di Apple, infatti, l'app Anteprima permette di sottolineare, evidenziare e barrare il testo di qualsiasi file PDF. Per chi non lo sapesse, Anteprima è una delle app preinstallate su ogni dispositivo macOS, ed è il software che si apre di default quando dovete visualizzare un documento in PDF o un'immagine.

Aprite dunque con Anteprima il file che desiderate sottolineare o evidenziare e selezionate il testo di vostro interesse. Fatto ciò, dovrete semplicemente trovare il pulsante evidenzia nella barra degli strumenti: si tratta dell'icona che mostra una matita che traccia una linea, non potete sbagliare. Cliccate sulla freccia accanto al pulsante, scegliete il colore che preferite e la sottolineatura comparirà sul testo!

Se invece dovete sottolineare diverse parti di un file PDF, la cosa migliore da fare è scegliere il colore come vi abbiamo appena mostrato e, successivamente, cliccare direttamente sul pulsante evidenzia. Si aprirà così la modalità di evidenziazione: ogni testo che selezionerete verrà immediatamente evidenziato, sottolineato o barrato nel colore che avete impostato in precedenza. Per uscire da questa modalità, vi basterà cliccare nuovamente su evidenzia.

Infine, per rimuovere la sottolineatura di un testo vi basterà cliccare su di esso o sottolinearlo tenendo premuto sulla tastiera il tasto CTRL. Fatto ciò, si aprirà un menu a tendina, dal quale dovrete selezionare l'opzione "rimuovi elemento". Semplice, no?