Come spenderesti i soldi di Bill Gates? Questo sito vi permette di simularlo

Vi siete mai chiesti cosa fare con 100 miliardi di Dollari? Ebbene, un sito web vi permette di simulare come spendere la ricchezza di Bill Gates, giusto per rendere bene l’idea di cosa si potrebbe fare con un patrimonio di questo tipo.

Il sito web si chiama semplicemente Spend Bill Gates Money ed è, ovviamente, completamente gratuito. Partendo da un patrimonio di 100 miliardi di Dollari, potete decidere come spenderlo in vari modi ed effettuando vari acquisti.

Potete partire con un Big Mac al McDonad’s, da 2 Dollari, per arrvare all’acquisto di una squadra dell’NBA da 2,120 miliardi di Dollari, passando ovviamente per uno yacht extralusso da 930 milioni di Dollari o un Boeing 747 da 148 milioni di Dollari. Se siete invece degli appassionati di cinema, potreste finanziare un film spendendo “solo” 100 milioni di Dollari, ve ne resterebbero davvero tanti.

Chiaramente, non mancano investimenti in auto: una Ferrari costa 250mila Dollari, mentre una Tesla 75mila Dollari. In alternativa, un Rolex ha un costo di 15mila Dollari.

Sul suo patrimonio però l’ex CEO di Microsoft sembra avere le idee chiare e proprio qualche settimana fa Bill Gates ha annunciato che donerà il suo patrimonio in beneficenza, uscendo quindi dalla classifica degli uomini più ricchi del mondo.