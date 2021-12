Come fare lo SPID senza andare in posta? Ecco come farlo

Da qualche settimana, Poste ha reso il riconoscimento dello SPID a pagamento per coloro che intendono farlo direttamente negli uffici postali sparsi sul territorio italiano. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di scrivere a più riprese su queste pagine, sono comunque disponibili altri sistemi per fare lo SPID senza andare in posta.

Sempre Poste Italiane consente di completare la procedura di attivazione dello SPID direttamente da casa, effettuando il riconoscimento da remoto che soprattutto in periodi di pandemia consente di evitare le congestioni del traffico ed assembramenti inutili.

Ciò che dovrete fare è utilizzare l'applicazione PosteID e la Carta d'Identità Elettronica o il PassaPorto, per completare senza troppi problemi l'intero processo ed avere il vostro SPID attivo e funzionante. E' disponibile anche la possibilità di fare il riconoscimento tramite il sistema audio-video con il relativo bonifico con importo da devolvere in beneficenza.

Sempre Poste, consente anche di effettuare il riconoscimento tramite la firma digitale, per coloro che la posseggono.

Su queste pagine, qualche mese fa abbiamo anche pubblicato un approfondimento ad hoc che spiega come ottenere lo SPID online e quali sono i sistemi più semplici. Consigliamo comunque di verificare la lista presente al link della notizia per tutti gli aggiornamenti del caso e per restare aggiornati.