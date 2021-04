Come fare SPID con Carta Identità Elettronica? Vi spieghiamo la procedura

La diffusione della Carta d'Identità Elettronica nel nostro paese è ormai aumentata in maniera esponenziale negli ultimi mesi, complice anche il ciclo di sostituzione e scadenza delle vecchie. Forse non tutti sanno però che può essere utilizzata anche per effettuare lo SPID, ma come?

Nella notizia in cui abbiamo spiegato qual è il metodo migliore per ottenere lo SPID, infatti, abbiamo anche parlato della fase di attivazione e riconoscimento.

E' proprio in questo step che diventa fondamentale la Carta d'Identità Elettronica. Quando si effettua il riconoscimento, che serve per validare la propria identità e dare accesso allo SPID, coloro che sono dotati di CIE o passaporto elettronico, possono effettuare l'identificazione attraverso le app dei gestori.

In alternativa, la CIE può essere utilizzata per completare il riconoscimento attraverso l'ausilio di un lettore e del relativo PIN.

Per la lista completa dei gestori SPID che supportano la CIE come riconoscimento, vi rimandiamo alla pagina dedicata presente direttamente sul sito web dell'Agenzia per l'Italia Digitale, in cui è presente un prospetto molto semplice da leggere che evidenzia in maniera chiara quali sono le caratteristiche dei diversi SPID.

Per capire come fare per ottenere lo SPID e quali sono i documenti richiesti, invece, è disponibile la nostra FAQ dedicata. L'Identità Digitale è richiesta anche per richiedere il bonus vacanze 2021.