Come fare lo SPID da casa? Tutte le opzioni per il 2022

Come abbiamo avuto modo di spiegare nella giornata di ieri, lo SPID è obbligatorio anche per l'iscrizione a scuola. Per questo motivo, è bene fare un breve recap per capire come fare per effettuare lo SPID da casa e quali sono le opzioni.

Rifacendoci direttamente alle informazioni presenti sul sito web del Governo Italiano, aggiornate ad oggi 1 Dicembre 2021, questi sono gli identity provider che forniscono il riconoscimento da remoto:

Intocert : via webcam

: via webcam IntesaID : via webcam

: via webcam Lepida : via webcam (a pagamento) o audio-video (con bonifico)

: via webcam (a pagamento) o audio-video (con bonifico) NemirialId : via webcam (a pagamento)

: via webcam (a pagamento) Poste Italiane : applicazione PosteID con CIE e PIN (gratuita) App PosteID con documento elettronico senza PIN o bonifico (a pagamento)

: applicazione PosteID con CIE e PIN (gratuita) App PosteID con documento elettronico senza PIN o bonifico (a pagamento) SielteID : app con CIE (gratuita) o via webcam (gratuita)

: app con CIE (gratuita) o via webcam (gratuita) SpidItalia : via webcam (a pagamento)

: via webcam (a pagamento) TIMID: via webcam (a pagamento)

Insomma, le opzioni a disposizione degli utenti sono davvero tante. In un approfondimento dedicato abbiamo anche spiegato le differenze tra i sistemi di identificazione dello SPID da casa. Gli Identity Provider hanno lavorato alacremente per mettere a disposizione degli interessati quante più opzioni possibili, anche per evitare file ed assembramenti presso gli uffici. Emblematico è il caso di PosteItaliane che di recente ha reso a pagamento il sistema di riconoscimento di persona presso gli sportelli.

Ricordiamo che dallo scorso Ottobre lo SPID è obbligatorio anche per la pubblica amministrazione.