Come fare SPID da casa con Poste Italiane? La procedura è gratuita

Con l'approvazione del Green Pass Covid, lo SPID assume ancora più importanza in quanto può essere utilizzato per ottenere la Certificazione Verde Digitale per i viaggi. È indubbio che il sistema più popolare sia quello di Poste Italiane, che permette di effettuare il riconoscimento anche da remoto a costo zero.

Come leggiamo direttamente sulla pagina dedicata allo SPID sul sito del Governo, il sistema PosteID per lo SPID è completamente gratuito ed offre tre livelli di sicurezza (qui spieghiamo come attivare lo SPID livello 2).

L'istituto di credito italiano consente di effettuare il riconoscimento di persona gratuito presso uno degli uffici postali sparsi sul territorio nazionale, ed a domicilio a pagamento.

La novità è rappresentata dal riconoscimento da remoto che è utile per evitare congestioni del traffico ed assembramenti. Poste infatti consente di effettuare il riconoscimento direttamente da casa tramite l'app PosteID con la Carta d'Identità Elettronica o il Passaporto o tramite il sistema audio-video con relativo bonifico. Queste ultime due procedure sono totalmente gratuite, così come l'intero servizio.

È anche possibile effettuare il riconoscimento attraverso la firma digitale, e l'accesso a qualsiasi servizio viene verificato o tramite codice OTP ricevuto tramite SMS, o attraverso l'app PosteID dove si riceve una notifica per autorizzare il login.