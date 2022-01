Come fare SPID gratuito? Come scegliere tra i tanti servizi nel 2022

Lo SPID è diventato uno strumento sempre più utilizzato da parte degli utenti, e nell'ultimo anno è diventato ancora più importante in quanto consente anche di accedere al Green Pass e Super Green Pass. Tuttavia, nonostante ciò sono ancora tanti gli utenti che non ne sono provvisti: come risolvere?

Sul mercato italiano sono disponibili tantissimi Identity Provider che consentono di ottenere le proprie credenziali SPID. La lista completa può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo, dov'è presente una griglia molto chiara e sempre aggiornata che permette di di ottenere tutte le informazioni.

Se volete aprire uno SPID gratuito, la scelta migliore è da ricercare in quello di Poste Italiane, con il riconoscimento però da fare attraverso l'applicazione PosteID, direttamente con Carta d'Identità Elettronica e PIN, dal momento che il riconoscimento di persona con Poste Italiane è a pagamento.

A soccorso degli utenti meno esperti lo scorso anno è arrivato anche il nuovo sistema di identificazione audio-video, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa e che come abbiamo avuto modo di spiegare consente di completare la procedura nel giro di pochi minuti.

Chiaramente, se proprio non riuscite ad affidarvi alle piattaforme gratuite, potete anche effettuare il riconoscimento con i sistemi a pagamento, seguendo le indicazioni presenti direttamente nella pagina ad hoc.