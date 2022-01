Come fare lo SPID di Poste Italiane da smartphone?

Dopo avervi spiegato quanto dura lo SPID di Poste, oggi vi spieghiamo come fare per attivare e creare le credenziali SPID sempre su Poste Italiane, ma direttamente da smartphone.

La procedura richiede il download dell'applicazione PosteID, e necessita del Passaporto Elettronico o la Carta d'Identità Elettronica, oltre che un dispositivo Android ed iOS (almeno iOS 13) con chip NFC.

Come indicato nella documentazione ufficiale, relativa all'adesione al sistema PosteID tramite smartphone, la richiesta di adesione con Passaporto elettronico o Carta di Identità Elettronica può essere completata online, ma richiede un successivo controllo da parte di un operatore di back-office di Poste Italiane, che certificherà l’identità del richiedente tramite la verifica dei dati e delle evidenze raccolte online.

Se siete provvisti del PIN della CIE, la procedura è uguale ma non richiede la certificazione dell'identità del richiedente. A riguardo Poste sottolinea che "se hai una Carta d’identità Elettronica CIE 3.0, sei in possesso del PIN associato e possiedi un dispositivo mobile Android oppure iOS (con sistema operativo almeno in versione 13) dotato di lettore NFC attivo, puoi effettuare la richiesta di identità digitale direttamente tramite l’App PosteID, dopo averla scaricata da Google Play Store o Apple Appstore ed installata sul tuo dispositivo. La richiesta di adesione può essere completata online".