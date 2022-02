Come fare SPID con Tessera Sanitaria scaduta? La soluzione più ovvia

State per aprire lo SPID e proprio nel momento in cui vi viene chiesto il codice fiscale vi rendete conto che la vostra Tessera Sanitaria è scaduta e non avete ricevuto quella nuova. Come fare? Vi spieghiamo noi perchè non è un problema.

Innanzoitutto, è bene capire la differenza tra Tessera Sanitaria e Codice Fiscale, di cui abbiamo a più riprese parlato su queste pagine.

Il Codice Fiscale è infatti un elemento che va a contraddistinguere il documento sanitario europeo. Sul tesserino blu infatti trovate anche il codice di identificazione della Tessera Sanitaria, che è presente sulla parte posteriore nell'ultima riga ed è il numero più lungo.

Perchè abbiamo citato queste due cose? Per una semplice ragione: il Codice Fiscale è univoco e viene generato alla nascita e comprende le informazioni anagrafiche che, per ovvie ragioni, non vengono cambiate (a meno che non decidiate di modificare il vostro nome e cognome). il codice contiene anno di nascita, nome, cognome, il codice del comune in cui siete nati ed altri.

Il Codice di Identificazione della Tessera Sanitaria invece cambia ogni qualvolta ne viene generata una nuova: quella che vi arriverà dopo la scadenza quindi non avrà lo stesso codice di quella precedente.

Con ciò cosa vogliamo dire? Che anche se la vostra Tessera Sanitaria è scaduta, potete utilizzarla senza problemi per lo SPID in quanto il Codice Fiscale non cambierà e sarà quello per sempre.