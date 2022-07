Come si spostano i giochi di Steam Deck sulla MicroSD? È molto facile

Nonostante sia una console portatile, Steam Deck consente di portare con sé tantissimi giochi, soprattutto se si è scelto di espandere la memoria. Dopo aver visto le migliori MicroSD per Steam Deck, quindi, vediamo come fare a spostare i giochi.

Il primo passaggio da eseguire, una volta acquistata e installata una MicroSD su Steam Deck, è quello di formattarla. Per questo, andare nelle impostazioni dalla modalità console e, successivamente, su "Sistema".

Da qui, scegliere "Formatta" per avviare il processo, che richiederà qualche minuto a seconda delle dimensioni della memoria. Una volta completato questo passaggio, la scheda risulterà accessibile esclusivamente su Steam Deck e non su Esplora Risorse del vostro PC Windows.

Terminato il primo passaggio, la MicroSD verrà impostata come memoria principale in maniera del tutto automatica e per questo, se andrete a installare un nuovo gioco, finirà direttamente su questa memoria.

Il nostro consiglio, tuttavia, per evitare problemi e rallentamenti, è quello di spostare sulla MicroSD dei titoli che avete già installato sulla memoria principale. Per farlo, andare sempre sulle impostazioni e, stavolta, spostatevi su "Memoria".

Nella parte alta della schermata troverete due unità: il "Disco interno", cioè la memoria integrata, e la "Scheda MicroSD". Mantenete la selezione su Disco interno e scegliete il gioco da spostare. Una volta evidenziato, premere "Y" dal pad laterale e scegliere la memoria di destinazione dalla finestra che vi apparirà a schermo. Dopodiché, scegliendo "Sposta", partirà un processo che potrà durare anche una decina di minuti, a seconda delle dimensioni del titolo.

Completato anche questo passaggio, il gioco sarà pronto per essere eseguito direttamente dalla MicroSD, liberando spazio vitale dalla memoria interna, che potrà essere utilizzata per altri titoli, magari più pesanti e che necessitano di una maggiore velocità per ridurre i tempi di caricamento.

Giunti al termine di questa breve guida, se siete in vena di sciogliervi qualche altro dubbio, potrebbe tornarvi utile scoprire come collegare Steam Deck alla TV. Anche questo è un procedimento molto semplice!