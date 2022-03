Come spostare tutto da Android a iPhone? Ecco l'app da usare

Se da una parte Google vuole rendere più semplice e veloce il passaggio da iPhone ad Android con un'app, dall'altra parte esiste già da tempo una procedura standardizzata e consolidata.

Parliamo dell'app ufficiale "Switch to iOS", disponibile sul Play Store e che permette di trasferire i propri dati essenziali da un sistema all'altro attraverso una manciata di swipe.

In effetti la procedura è veloce e immediata e solo un anno fa sono arrivate tantissime novità per l'app Switch to iOS, tra cui la possibilità di trasferire file, cartelle, impostazioni e album fotografici, che prima dovevano essere spostate manualmente o via Cloud.

Ora queste opzioni sono tutte incluse nell'app ufficiale Apple presente sullo Store di Google e gli utenti che hanno appena acquistato il loro primo iPhone non faticheranno a trovare "la quadra" sul loro fiammante dispositivo Apple.

Dopo averla scaricata sul telefonino Android, basta selezionare il dispositivo di destinazione (l'iPhone) e i dati da trasferire, tramite un'interfaccia davvero semplice e intuitiva. Infine, dando conferma, inizierà il processo, al termine del quale verremo avvisati con una schermata finale.

Tra l'altro, per chi non lo sapesse, anche WhatsApp vuole facilitare il passaggio tra Android e iOS, per rendere più semplice recuperare le proprie conversazioni del cuore dopo il cambio di smartphone.