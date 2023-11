Come spostare la barra di ricerca di Google su iPhone? Bastano pochi tap

Come sicuramente saprete, Google è il motore di ricerca di default su iPhone, sia che usiate Safari sia che preferiate Chrome. Le due app, inoltre, sono molto simili tra loro anche graficamente. E se vi dicessimo che potete modificare il design di Google su iPhone spostando la barra di ricerca dalla cima al fondo del display?

Ebbene sì: la cosiddetta Omnibox, cioè la barra di ricerca di Google su Chrome, può essere spostata in fondo al display, esattamente come avviene su Safari, per esempio. Questo accorgimento non ha solo fini grafici e di design, ma è anche vitale all'atto pratico, evitandovi di dover spostare il dito fino in cima allo schermo ogni volta che dovete effettuare una ricerca sul web. In effetti, Safari aveva già spostato la barra di ricerca in una posizione più "abbordabile" nel 2021, con iOS 15, e ora anche Google ha seguito l'esempio di Apple.

Per spostare la barra di ricerca di Google dalla parte superiore a quella inferiore del display, due sono i metodi che potete utilizzare. Il primo è davvero semplicissimo: aprite l'app di Chrome sul vostro iPhone e toccate la barra di ricerca. Tenete premuto finché non apparirà un menu a tendina, e qui, toccate l'opzione "sposta barra di ricerca in basso". Fatto ciò, la barra si riposizionerà in automatico. Semplice, no?

In alternativa, potete eseguire lo stesso procedimento utilizzando le Impostazioni di Chrome su iPhone. In questo caso, lo spostamento della barra di ricerca riguarderà tutti i siti web visitati, e non solo quello aperto al momento dello spostamento (come invece avveniva con il metodo precedente). Aprite dunque Chrome e cliccate sull'icona dei tre puntini. Da qui, aprite le Impostazioni e scendete fino a "Barra di Ricerca". Nel menu a tendina, infine, selezionate l'opzione "in basso" e, come per magia, la barra di ricerca del browser si sposterà da sola.