Come spostare il canale 501 su 1 sul digitale terrestre? Il problema della numerazione

Al 501 del digitale terrestre è presente la versione in alta definizione di Rai 1. Al momento della sintonizzazione dei canali e della numerazione, i decoder ed i televisori spostano in automatico la versione HD della rete ammiraglia Rai alla posizione in questione, che non è facilmente raggiungibile. Come spostarlo quindi?

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, la chiave di volta è rappresentata dalla modifica alla numerazione dei canali su digitale terrestre, che può essere effettuata in vari modi da tutti i decoder e TV.

In linea generale, quindi, il nostro consiglio è di aprire tramite il telecomando del vostro TV o decoder le impostazioni e quindi spostarvi nella sezione relativa alla configurazione canali, che su alcuni modelli si può trovare anche sotto al nome "gestione canali". Qui dovreste trovarvi di fronte alla lista completa dei canali che sono stati sintonizzati dall'apparato in questione: cliccando sul pulsante di modifica, sarà possibile spostarlo in avanti o indietro nella guida TV. Vi basterà portarlo all'1 e confermare la modifica ed il gioco è fatto.

Ovviamente questo vale anche per qualsiasi altro canale. Rai trasmette in HD anche Rai 2 (502) e Rai 3 (503), e potete affidarvi alla stessa procedura per spostarli.