Come spostare i file da un dispositivo all'altro? C'è Drop di Microsoft Edge

Una delle feature che rendono più coeso l'ecosistema Apple è il sistema di trasferimento dei file AirDrop, che permette di spostare facilmente documenti tra iPhone, iPad e Mac. Fino a qualche mese fa, gli ecosistemi Windows e Android non avevano una feature simile a quella di Apple: per tappare il "buco", di recente Microsoft ha rilasciato Edge Drop.

Ma come funziona Microsoft Edge Drop? La feature è davvero semplicissima da utilizzare, ma richiede una minima preparazione sui device che desiderate collegare tra loro: dovrete infatti installare su tutti i PC, i tablet e gli smartphone che utilizzate il browser del colosso di Redmond ed effettuare il login con il vostro account Microsoft. L'installazione di Edge potrebbe anche rivelarsi un'ottima occasione per testare Bing con ChatGPT, ora che l'IA è aperta a tutti.

Dopo aver effettuato il login ad Edge, dovrete solo attivare Drop dalle impostazioni del browser. per farlo, cliccate sull'icona del menu di Edge: da qui selezionate le impostazioni, e poi "Aspetto". Nel nuovo sotto-menu, dovrete semplicemente navigare fino alla tab "Seleziona quali pulsanti mostrare nella barra degli strumenti". Qui, infine, vi basterà attivare il toggle "Drop". Eseguita correttamente questa procedura, nella vostra barra degli strumenti troverete un'icona dalla forma di un aeroplanino di carta: si tratta dell'icona di Drop.

Una volta effettuate queste (poche) operazioni preliminari, vi basterà aprire la barra degli strumenti del browser e cliccare sull'icona a forma di aeroplanino. Quest'ultima aprirà una finestra con tutti i vostri file in ordine cronologico: scegliendo quello che desiderate condividere, esso verrà immediatamente caricato su Edge e condiviso con tutti gli altri dispositivi compatibili. Semplicissimo!

La condivisione dei file tramite Drop non è a tempo e occupa spazio sullo storage disponibile nella cartella Onedrive collegata al vostro account Microsoft: ciò significa che, di tanto in tanto, potreste voler fare pulizia tra i file condivisi con gli altri device, oppure potreste decidere di non condividere documenti particolarmente pesanti, come video e fotografie in alta risoluzione.