Come spostare i giochi Ubisoft su SSD? Non solo FarCry 6 e Anno 1800

Di recente abbiamo visto come spostare giochi su SSD su PS5, ma non è finita qui. Questa possibilità c'è ovviamente anche su PC, per gran parte dei servizi.

In questa guida ci occuperemo nello specifico di Ubisoft Connect, la popolare piattaforma proprietaria della software house francese. Il client in questione permette infatti di spostare i giochi da un'unità all'altra del nostro PC senza particolari problemi. Non dovremo fare altro che individuare la cartella dove è stato scaricato e installato il gioco: per farlo, sarà sufficiente aprire l'app sul PC, andare nella tab Giochi e scegliere quello desiderato senza però avviarlo.

Nella schermata del titolo scegliete Proprietà e scorrete sui file locali. Da qui, cliccate su Apri Cartella e il gioco è fatto.

Adesso, mantenete da parte la finestra di Esplora File, ma dovrete chiudere l'app Ubisoft Connect (assicuratevi di averlo fatto anche dall'area di notifica vicino all'orologio in basso a destra ).

Ora tornate sui file di gioco, salite alla radice della cartella e spostatela integralmente tramite comando Taglia e Incolla (è essenziale che la togliate dalla posizione originaria). Completato il trasferimento, riaprite Ubisoft Connect e tornate alla scheda del gioco, da cui non sarà più possibile avviarlo, ma troverete una nuova voce che recita Cerca gioco installato. Localizzato, lasciate che il client lo ripari completamente. Ora potrete riprendere a giocare come sempre.

Se vi interessa sapere come farlo su altre piattaforme, ecco come spostare giochi su SSD su Steam ed Epic.