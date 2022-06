Come Spotify, ma per i suoni della natura di tutto il mondo: ecco Earth Fm!

Uno Spotify, ma dedicato alla natura. E’ questo Earth FM, una piattaforma online che si prefissa un obiettivo non facile: permettere alle persone di ascoltare, direttamente da casa, i suoni della natura di tutto il mondo.

Ad esempio, è possibile ascoltare le specie di uccelli in Malesia o India, ma anche i suoni della foresta in Ghana. Come spiegato direttamente nella documentazione dedicata, i suoni sono inviati da numerosi contributor che hanno esperienza nel settore e che sono soliti visitare luoghi come Brasile, Spagna, Norvegia, Nuova Zelanda e Regno Unito.

Il catalogo è molto ampio ed include anche suoni provenienti da parchi nazionali ed Everglades. Agli utenti viene data la possibilità di creare playlist personalizzate scegliendo tutti tra la sconfinata libreria. A corredo di tutto ciò, sono anche presenti informazioni che mostrano i benefici rappresentati dall’ascolto di ciascuna tipologia di suono: ad esempio viene indicato l’effetto positivo dei suoni dell’acqua e degli uccelli sullo stress.

Tra gli obiettivi di Earth FM c’è anche quello di custodire tali informazioni, dal momento che “i paesaggi sonori sono sempre più scarsi mentre noi umani continuiamo a distruggere gli ecosistemi naturali che li producono”.

