Come staccare la stampa 3D dal piatto? Tre modi per farlo semplicemente

Se i tre consigli per iniziare con la stampa 3D vi sono stati utili, potrebbe interessarvi continuare ad approfondire affrontando un argomento piuttosto spinoso: come staccare una stampa dal piatto?

Per quanto banale possa sembrare, almeno una volta nella vostra vita di appassionati di stampanti 3D a filamento capiterà di porvi questa domanda e le risposte sono molteplici, a seconda del tipo di piatto utilizzato.

Se utilizzate un piatto magnetico flessibile, come ad esempio quello della Prusa MK3S+, staccare una stampa dovrebbe essere relativamente semplice e il consiglio, in casi particolarmente difficili, è semplicemente quello di non aver paura e flettere il piatto fino al totale scollamento.

Il consiglio nel consiglio in queste situazioni è quello di ricordarvi di non staccare mai la stampa dal piatto se è ancora caldo e, soprattutto, di rimuovere sempre il tappetino magnetico dal bed prima di qualsiasi operazione.

Il secondo consiglio si applica ai piatti in vetro borosilicato, su cui applicare flessione non è possibile (un esempio lo trovate nella recensione della Anycubic Kobra Plus). In questo caso specifico, tanto per cominciare siate cauti con le spatole metalliche: il rischio è quello di raschiare la superficie compromettendo la capacità di adesione.

In secondo luogo, se proprio la stampa non vuole saperne di venir via, bisognerà sfruttare la fisica (e la pazienza) facendo cambiare temperatura al piatto e alla stampa, aspettando quindi che arrivino a temperatura ambiente.

In rete leggerete anche il suggerimento di utilizzare il congelatore o il frigorifero per accelerare il processo, ma ricordiamo che ad alcune lastre di vetro questo sbalzo di temperatura potrebbe non piacere e, in assenza di rassicurazioni sul tipo di piatto in vostra dotazione, sconsigliamo di seguirlo.