Come stampare con AirPrint da iPhone e iPad? È molto semplice

Avete già scoperto come ruotare più immagini simultaneamente su iPhone e ora volete stamparle sfruttando la funzionalità AirPrint del vostro dispositivo mobile Apple? La procedura è piuttosto semplice ed è valida anche per gli iPad.

Per chi non lo sapesse, da diverso tempo iOS consente di inviare i propri documenti alle stampanti dotate di funzionalità wireless compatibili con il sistema Apple AirPrint per la stampa senza fili.

Una comodità non da poco, soprattutto per chi è solito fare tutto direttamente dallo smartphone e che magari non è dotato di una postazione dedicata a uso ufficio.

Ovviamente, è possibile che questo protocollo richieda di scendere a patto con qualche compromesso, quindi sarà possibile utilizzare funzionalità di base come stampa di interi documenti, intervalli di pagine e poco altro ma comunque in linea con ciò che ci si aspetterebbe da un sistema pensato per smartphone e tablet.

Come già accennato, il primo requisito è quello di avere una stampante compatibile con AirPrint e quindi dotata di funzionalità di rete.

I principali produttori solitamente offrono anche le loro app dedicate per stampare, ma difficilmente si raggiunge il livello di comodità del protocollo sviluppato da Apple.

Appurato che sia la stampante che l'iPhone siano sotto la stessa rete WiFi, apriamo il documento che si intende stampare e premiamo il tasto di condivisione, solitamente indicato da un quadrato con una freccia che punta in alto.

A questo punto, scorriamo alla ricerca dell'opzione "Stampa", identificata dall'icona di una stampante. Nella schermata successiva, scegliere la stampante da "Seleziona", il numero di copie ed eventualmente l'intervallo.

Avviata la stampa, dallo switcher potremo monitorare lo stato della stampa ed eventualmente annullarla.

