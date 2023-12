Come fare lo streaming dei giochi PC su Meta Quest? Ora c'è Steam Link

A due anni di distanza dall'arrivo sul mercato del sistema proprietario di Meta per il collegamento wireless dei suoi headset per la Realtà Virtuale su PC (di cui tra l'altro vi abbiamo parlato nella nostra prova di Oculus AirLink), anche Valve ha deciso di unirsi al coro.

La compagnia di Gabe Newell e soci, da sempre particolarmente attiva nel panorama VR tra strumenti, come Steam VR, e soprattutto giochi (qui la nostra recensione di Half Life: Alyx, vero e proprio benchmark del gaming in VR), ha da poco lanciato il suo nuovo e utile tool per il collegamento rapido degli headset di Meta con il client di Steam installato sul proprio PC.

Non solo AirLink e Virtual Desktop, dunque; finalmente con Steam Link sarà possibile interfacciarsi rapidamente e in pochi clic con il proprio PC da gioco in maniera ottimizzata per il gioco.

I requisiti sono piuttosto standard: si parte da un PC preferibilmente connesso in maniera cablata al router di casa, fino al collegamento dell'headset VR tramite banda a 5 GHz (ancora meglio Wifi 6E). Chiaramente, Valve richiede che sia Steam che Steam VR siano regolarmente installati sulla macchina mentre sul visore dovrete installare l'app Steam Link dallo store Meta.

I requisiti consigliati del PC (per il supporto limitato a Steam Link, non ai singoli giochi!) includono 16GB di RAM e una GPU NVIDIA, preferibilmente una RTX 2070 o superiore.