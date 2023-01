Ecco come il governo svedese vuole legittimare le serate da ballo

Le forze di centro-destra svedesi hanno avanzato una riforma che ridurrebbe la burocrazia necessaria affinché i locali possano organizzare serate da ballo. Attualmente, gli esercizi devono richiedere una licenza specifica per organizzare questo tipo di eventi e tale modalità è in vigore da più di dieci anni.

La proposta è stata fatta proprio questo giovedì, 12 gennaio 2023, e prevede di rispettare la semplice notificazione dei piani presso le forze dell’ordine in maniera del tutto gratuita e verbale. Attualmente, i proprietari di discoteca e ristoranti sono costretti a pagare ogni volta una tassa di almeno 700 corone (circa 61€) per ottenere il permesso.

Inoltre, se lo sfortunato (e imprudente) locale viene colto a “danze cominciate” senza la specifica licenza, la polizia può procedere con il sequestro di liquori e altri permessi commerciali. “Non è ragionevole che lo stato regoli la danza popolare. Eliminando l'obbligo di un permesso di ballo, riduciamo la burocrazia e i costi per gli imprenditori che organizzano serate da ballo”, giustifica il Ministro della Giustizia Gunnar Strömmer.

Anche i media svedesi si sono accodati alla proposta di centro-destra, definendo le attuali metodologie come “obsolete e moralistiche”.

Il provvedimento, appena giungerà l’approvazione parlamentare, entrerà in vigore il 1° luglio. Se siete in vena di scoprire altri fatti curiosi del mondo, sappiate che la Corea del Nord non è ancora nel 2023.