Come si svuota la cache su Google Chrome? Ecco perché è importante

Se in precedenza abbiamo visto come cancellare la cronologia di Google Chrome come si deve, controllando ogni schermata dedicata, ora è il momento di vedere anche come svuotare la cache di Chrome, altro procedimento che aiuta a migliorare la navigazione risolvendo anche alcuni problemi nella corretta visualizzazione delle pagine Web.

Il procedimento è piuttosto semplice, ma potrebbe essere poco chiaro a chi non ha un ottimo rapporto con la tecnologia; vediamo, dunque, di chiarire il tutto passo per passo.

All’apertura di Google Chrome su PC bisogna subito guardare in alto a destra, dove si trova il menu a tre puntini da cliccare, aprendo così un nuovo menu a comparsa dove bisogna cliccare su Impostazioni. Aperta la nuova schermata dedicata, sarà sufficiente scorrere verso il basso e trovare la sezione “Privacy e Sicurezza” (accessibile anche cliccando nella voce apposita a sinistra dello schermo), per poi cliccare su “Cancella dati di navigazione”.

Ora si aprirà un nuovo menu pop-up in cui sarà possibile selezionare cosa cancellare. Se siete completamente inesperti, allora basterà aprire la sezione Base e mettere la spunta su “Immagini e file memorizzati nella cache”, selezionando inoltre l’intervallo di tempo di interesse tra quelli disponibili nel menu a tendina. Altrimenti, la sezione Avanzate permetterà di controllare maggiormente ogni singolo dato di navigazione cancellabile; per quanto riguarda la cache, anche in questo caso basterà mettere la spunta su “Immagini e file memorizzati nella cache”.

Su smartphone il procedimento è pressoché identico: basta aprire l’app Google Chrome, premere sui tre puntini aprendo il menu a scomparsa e poi accedere alle Impostazioni, dove si troverà la voce “Privacy e sicurezza”, seguita da “Cancella dati di navigazione” e poi la spunta su “Immagini e file memorizzati nella cache”, e alla pressione di “Cancella dati” il gioco è fatto.

Ma perché è importante pulire la cache? Svuotarla regolarmente serve per far occupare meno spazio sul disco del PC dal browser Chrome, o anche sulla memoria interna dello smartphone, ma anche per velocizzare la visualizzazione di pagine Web e la navigazione online, migliorando quindi l’esperienza d’uso. Inoltre, se un sito cambia design o versione è sempre consigliato svuotare la cache per evitare problemi con la visualizzazione del portale d’interesse.

Tra le nostre altre guide in merito a Google Chrome abbiamo anche visto come bloccare le pubblicità con AdBlock.