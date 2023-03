Come svuotare la cache di YouTube? Bastano pochi tap su iPhone e Android

Dopo aver visto come svuotare la cache di Spotify, è arrivato il turno di un'altra piattaforma di intrattenimento "liquido": oggi impareremo come pulire la cache su YouTube e cercheremo di farlo sia per Android che per i dispositivi Apple.

Partiamo proprio dal robottino verde. Per pulire la cache di una specifica app, è prevista una procedura standard che vale per ogni applicazione installata. Basterà quindi andare nelle impostazioni generali dello smartphone, scorrere fino alla voce App e nella lista con tutte le app cercare, appunto, quella che vi interessa. Nel nostro caso, si tratterà di YouTube.

Per pulire la cache, a questo punto dovremo andare su "Utilizzo memoria" e selezionare "Svuota Cache". Se desideriamo riportare l'app alle impostazioni di fabbrica potremo puntare su "Svuota Dati", ma questo azzererà anche i vostri account eventualmente connessi a YouTube.

Quanto a iOS, chi possiede un iPhone non potrà semplicemente svuotare l'app ma eliminarla e reinstallarla. Non dovrete fare altro che andare nelle Impostazioni generali di sistema ed entrare nel sottomenu Generali. A questo punto, andate su "Spazio iPhone" e cercate l'app di vostro interesse, quindi YouTube e premete su "Disinstalla App" per mantenere i dati o "Elimina App" per cancellare anche i dati.

Se non avete risolto i vostri problemi con la piattaforma di streaming, potrebbe interessarvi scoprire alcuni dei motivi per cui si bloccano i video su YouTube.