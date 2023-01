Ecco come potrebbe essere il tablet OnePlus Pad: pronti al lancio?

L’evento di lancio di OnePlus 11 vedrà il debutto ufficiale del primo tablet OnePlus, come già confermato dal portale indiano della società di Pete Lau. Ma come sarà? Finalmente una risposta è arrivata nei feed social dei fan, dato che in rete sono apparsi i render di OnePlus Pad mostrando il peculiare design del dispositivo.

Se possiamo osservarli è grazie alla collaborazione tra OnLeaks, altrimenti noto come Steve Hemmerstoffer, e il portale MySmartPrice. Le immagini del tablet le trovate in copertina e in calce alla notizia, ma cosa si può comprendere da esse? Anzitutto, non sembra affatto – come anticipato da altri tipster – una semplice modifica dei tablet firmati OPPO e Realme, altre aziende sotto il conglomerato BBK.

OnePlus Pad dovrebbe dunque avere, stando ai render basati su un’unità PVT test, un display da 11,6 pollici e una build premium, con un ritaglio circolare sul retro per quello che sembra contenere uno o due sensori fotocamera. Sotto la zona circolare si trova invece il logo OnePlus sul corpo in metallo. I tasti del volume si posizionano lato destro, mentre sul lato sinistro è presente un foro che potrebbe ospitare uno stilo. Anteriormente, la fotocamera è posizionata sul bordo destro, il che rende il tablet utilizzabile per le videochiamate se mantenuto in modalità orizzontale.

Essendo questi render proposti come rumor di mercato, consigliamo come da prassi di prenderli con le pinze.

È invece ufficiale una promozione molto speciale per la gamma di smartphone flagship in arrivo il 7 febbraio in Italia: è possibile ricevere uno speaker Bang&Olufsen in regalo pre-ordinando OnePlus 11 5G.