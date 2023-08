Come fanno le telecamere a resistere allo scoppio di una bomba atomica?

Come mai le telecamere che hanno filmato i test nucleari non sono state distrutte dalle esplosioni? Questo interrogativo, apparentemente intrigante, è nato da un episodio del podcast The Joe Rogan Experience, in cui l'investitore miliardario Marc Andreessen mette in dubbio l'autenticità delle riprese degli anni '50 che mostrano esplosioni nucleari.

La risposta è più semplice del previsto: le telecamere utilizzate per filmare i test nucleari erano progettate appositamente per resistere alle esplosioni. Erano alloggiate in involucri di acciaio e piombo e posizionate su torri ancorate nel cemento, come riportato in documenti militari ormai desecretati.

Durante l'Operazione Teapot del 1955, ad esempio, furono installate 48 telecamere a distanze variabili da 838 a 3.200 metri dal punto zero (ovvero il luogo dell'esplosione). Queste erano tutte protette e quelle dirette verso l'esterno degli edifici erano posizionate su torri immerse nel cemento, ad altezze che aiutavano a minimizzare l'interferenza da polvere e detriti.

Ovviamente le riprese che vediamo sono solo il risultato delle telecamere che sono sopravvissute, poiché molte di esse sono state effettivamente distrutte. A questo proposito, sapete che durante la Guerra Fredda si era diffusa la bizzarra idea che colorare la propria casa di bianco avrebbe protetto i suoi abitanti da un'esplosione nucleare?

Oggi sappiamo benissimo (per fortuna!) quali sono i posti migliori per sopravvivere alla bomba atomica.