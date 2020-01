Ecco come il telescopio spaziale James Webb continuerà il lavoro lasciato da Spitzer

"Morto un Papa se ne fa un altro". Lo Spitzer Space Telescope della NASA concluderà la sua missione il 30 gennaio 2020, dopo oltre 16 anni di straordinari progressi. Molte delle scoperte di Spitzer saranno studiate in modo più preciso con il James Webb Space Telescope, che dovrebbe essere lanciato nel 2021.

"Abbiamo molte nuove domande sull'universo a causa di Spitzer", afferma Michael Werner, scienziato del progetto Spitzer con sede presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA. Sia Webb che Spitzer sono specializzati nella luce infrarossa. Il prossimo telescopio è circa 1.000 volte più potente e sarà l'artefice di tantissime nuove scoperte.

Con oltre 8.700 articoli scientifici pubblicati sulla base delle scoperte di Spitzer, il telescopio è stato una risorsa straordinaria per gli astronomi in moltissime discipline. Spitzer ha realizzato grandi cataloghi di galassie che rappresentano diverse sezioni dell'universo, contenenti alcune delle strutture cosmiche più distanti che conosciamo. Le ampie aree di rilevamento di Spitzer e di Hubble hanno permesso agli astronomi di cercare in modo efficiente oggetti che potrebbero essere studiati in modo più dettagliato con Webb.

"Spitzer ha esaminato migliaia di galassie, mappato la Via Lattea ed eseguito altre gesta rivoluzionarie osservando vaste aree del cielo", afferma Sean Carey, direttore dello Spitzer Science Center. "Webb non avrà questa capacità, ma rivedrà alcuni degli obiettivi più interessanti nei sondaggi di Spitzer per rivelarli con incredibile chiarezza." La maggiore sensibilità di Webb consentirà al telescopio di cercare galassie risalenti ai primi anni dell'Universo, osservare le atmosfere degli esopianeti e tantissimo altro.