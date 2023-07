Ecco come questo telescopio potrebbe superare la potenza del James Webb

Il James Webb Space Telescope, il più grande telescopio spaziale mai costruito, ha rappresentato un enorme passo avanti in questo senso, ma un nuovo design di telescopio potrebbe superarlo in termini di capacità di raccolta della luce.

La maggior parte di questi strumenti spaziali, tra cui Hubble e Webb, utilizza specchi per raccogliere la luce. Il Nautilus Space Observatory, il telescopio proposto, li sostituirebbe con una lente sottile e innovativa, molto più leggera, economica e facile da produrre rispetto agli osservatori con specchi.

Questa differenza permetterebbe di lanciare molte unità individuali in orbita, creando una potente rete di telescopi. In particolare, un team di astronomi ha sviluppato una nuova lente diffrattiva che potrebbe migliorare notevolmente la qualità dell'immagine rispetto alle precedenti. Quest'ultima, grazie alla sua struttura sottile e leggera, potrebbe permettere la costruzione di telescopi più grandi e meno costosi da lanciare.

Per farvi capire, il design del Nautilus Space Observatory prevede una lente di 8,5 metri di diametro e solo 0,5 cm di spessore. In tutto potrebbe pesare circa 500 kg, più di tre volte meno di uno specchio stile Webb di dimensioni simili. Inoltre, grazie alla facilità di produzione e all'assemblaggio meno preciso richiesto dalle lenti rispetto agli specchi, sarebbe possibile mettere in orbita dozzine di unità Nautilus.

Ogni strumento sarebbe un osservatorio altamente sensibile in grado di raccogliere più luce di Webb, ma la vera potenza del Nautilus deriverebbe dall'orientare tutti i telescopi individuali verso un unico obiettivo. Combinando i dati di tutte le unità (così abbiamo visto i buchi neri!) la potenza di raccolta della luce del Nautilus equivale a un telescopio quasi 10 volte più grande del JWST.

Con un osservatori così potente, gli astronomi potrebbero cercare tracce di vita in centinaia di esopianeti.