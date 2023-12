Come tenere traccia dei Mi piace su Threads? C'è una semplice opzione

In seguito alla spiegazione relativa alla possibilità di impostare il profilo privato su Threads, potreste voler essere a conoscenza di un'altra funzione legata al nuovo social network di Mark Zuckerberg e soci. Infatti, quest'ultimo consente di tenere traccia dei Mi piace messi.

Effettuare quest'operazione è in realtà molto semplice, perlomeno a partire dall'applicazione ufficiale per dispositivi mobili di Threads, ad esempio quella scaricabile dal Play Store di Google per Android, visto che c'è un'apposita opzione nelle Impostazioni. Bastano insomma pochi tap per raggiungere questo obiettivo.

Più precisamente, una volta avviata l'applicazione di Threads dal proprio dispositivo di fiducia, potreste innanzitutto voler premere sull'icona dell'account collocata in basso a destra per raggiungere il vostro profilo. Dopodiché, una volta fatto tap sull'icona delle due righe presente in alto a destra, compariranno a schermo le effettive Impostazioni dell'app.

Tra queste ultime, potrete dunque notare la presenza della sezione "I tuoi Mi piace", che è quella che potete utilizzare per tenere traccia di tutti i post legati a Threads a cui avete lasciato un cuoricino. In questo modo, potreste anche per certi versi riuscire a "salvare" dei contenuti (o comunque potreste vederla come una sorta di cronologia delle vostre interazioni sul social). Per il resto, rimanendo in ambito Threads, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento su che cos'è il fediverso.