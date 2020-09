Come sarebbe la Terra se avesse gli anelli? Queste spettacolari immagini ce lo mostrano

Saturno è sicuramente conosciuto per gli incredibili anelli che si trovano intorno al pianeta. Come apparirebbe la Terra con queste "strutture" cosmiche? L'illustratore spaziale e di fantascienza Ron Miller ha creato delle immagini ad hoc per mostrarci questa possibilità.

Il posto più stabile per gli anelli è intorno all'equatore di un pianeta e l'aspetto varierebbe in base alla latitudine in cui si ci trova. Ad esempio, vicino all'equatore, gli anelli sembrerebbero una linea sottile che sale dall'orizzonte. Vicino al circolo polare artico, invece, gli anelli potrebbero sembrare una sorta di "piccola montagna" all'orizzonte.

A latitudini più temperate, gli anelli sembrerebbero un arco gigante, che attraversa un'estremità all'altra del cielo. Questi anelli scintillanti non sorgerebbero né tramonterebbero e appariranno sempre nello stesso identico punto nel cielo. C'è una differenza sostanziale tra quelli ipotetici della Terra e quelli di Saturno: quelli del nostro pianeta non sarebbero composti da ghiaccio, poiché il nostro mondo è molto più vicino al Sole.

Quanto possono essere luminosi gli anelli della Terra? "Circa 1.300 watt di luce solare per metro quadrato colpiscono la parte superiore dell'atmosfera terrestre", ha dichiarato Caleb Scharf, direttore di astrobiologia alla Columbia University di New York City a WordsSideKick.com. "Se gli anelli ne riflettessero anche il 10%, stiamo parlando di ogni metro quadrato che riflette la stessa quantità di luce prodotta da una lampadina da 130 watt".

Questi anelli potrebbero interferire in qualche modo con l'attività umana? Queste strutture potrebbero trovarsi nella termosfera a circa 1.000 km e non disturberebbero gli aeroplani commerciali, che in genere volano fino a circa 11 chilometri di altezza. La Stazione Spaziale Internazionale orbita a circa 400 km sopra la superficie terrestre, quindi starebbe sotto gli anelli, mentre i satelliti geostazionari orbitano a circa 35.786 km sopra la superficie terrestre, e orbiterebbero ben al di sopra degli anelli. Tuttavia, queste strutture cosmiche probabilmente disperderebbero qualsiasi segnale radio dai satelliti e dai veicoli spaziali in orbite equatoriali (oltre che interferire con i telescopi), limitando la loro utilità.

È improbabile, inoltre, che la Terra possa avere anelli di lunga durata se continua a possedere una luna grande come ora, sempre secondo Scharf. Le stesse forze gravitazionali che il nostro satellite esercita sulla Terra per causare le maree potrebbero disturbare gli anelli, facendoli cadere a pezzi. Insomma, da una parte potrebbero sembrare incredibilmente spettacolari ma dall'altra, invece, potrebbero ostacolarci... e non di poco.