Ecco come sarebbe la Terra dopo un anno se gli umani scomparissero

Immaginate per un attimo un mondo in cui, all'improvviso, ogni essere umano scompare. Un silenzio assordante avvolge le città, i rumori dell'industria e del traffico svaniscono, lasciando spazio solo al soffio del vento e al canto degli uccelli. Questo è lo scenario che si presenterebbe se potessimo osservare Gaia un anno dopo la nostra scomparsa.

La prima cosa che noteremmo non sarebbe visibile, bensì udibile. Il mondo sarebbe silenzioso, privo del costante brusio delle nostre attività. Le nostre case, le nostre auto, il nostro cielo, tutto ciò che produce rumore si fermerebbe. L'aria sarebbe più pulita, il cielo più azzurro. Il vento e la pioggia avrebbero già lavato via lo smog e la polvere che l'umanità produce costantemente.

Le case rimarrebbero in silenzio, senza acqua corrente né elettricità. Le tubature scoppierebbero con il primo freddo invernale, a causa dell'acqua rimasta nei tubi. L'energia elettrica sarebbe assente, le centrali elettriche si fermerebbero senza manutenzione e rifornimento di carburante. Le case sarebbero buie, senza luci, televisioni, telefoni o computer.

La natura riprenderebbe il suo corso. L'erba nei giardini crescerebbe incontrollata, nuove piante e alberi prenderebbero il sopravvento. Gli insetti, senza più l'azione umana a contrastarli, prolifererebbero. Animali selvatici, piccoli e grandi, inizierebbero a esplorare le nostre città abbandonate.

Dopo solo un anno, le infrastrutture in cemento - strade, autostrade, ponti e edifici - apparirebbero pressoché invariate. Ma tornando un decennio dopo, si noterebbero crepe, con piccole piante che lottano per emergere. Le strade si incrinerebbero fino a sembrare vetri rotti, con alberi che crescono attraverso di loro.

In mille anni, il mondo che ricordate sarebbe ancora vagamente riconoscibile: alcuni edifici resisterebbero, in base ai materiali di cui sono fatti, al clima in cui si trovano, e alla pura fortuna. Questi resti di una civiltà perduta starebbero a testimoniare il modo in cui abbiamo trattato la Terra.

Arrivati a questo punto della lettura, ormai alla fine, è brutto dover ammettere che, senza gli umani, si starebbe meglio... non trovate? E dire che la vita sulla Terra è una questione di pura fortuna.