Come mai la Terra sta ruotando più velocemente? Ecco cosa pensano gli esperti

Non è uno scherzo. Dopo i dati registrati negli scorsi mesi di giugno e luglio non vi è più alcun dubbio. La Terra sta ruotando più velocemente del solito, ma perché? Gli scienziati non sono del tutto certi della motivazione, ma hanno alcune spiegazioni contrastanti e molto interessanti. Vediamole insieme.

Infatti, dopo che gli esperti del National Physical Laboratory in Inghilterra hanno registrato il giorno più corto in assoluto il 29 giugno 2022, ed un altro giorno più breve del solito il 26 luglio 2022, hanno cominciato a studiarne le possibili cause, cercando di trovare una spiegazione valida per tutti.

In entrambi i giorni "incriminati", secondo quanto riferito dal The Guardian, la Terra ha completato la sua consueta rotazione in meno di 24 ore. Più precisamente, il 29 giugno è stato di 1,59 millisecondi più breve del solito, divenendo il giorno più corto dagli anni '60, da quando cioè gli scienziati hanno iniziato ad utilizzare gli orologi atomici per misurare il tempo.

Il 26 luglio, inoltre, si è poi avvicinato al nuovo record stabilito, con 1,50 millisecondi in meno del solito, secondo quanto riportato da timeanddate.com.

Interesting Engineering ha spiegato che i giorni più corti sono stati causati da un'accelerazione della rotazione della Terra, impercettibile per noi ma che ha causato comunque un movimento più veloce del solito del nostro pianeta e registrato dalle attrezzature scientifiche.

Ma come mai è avvenuto questo incremento? Come accennato ad inizio articolo, gli scienziati non sono ancora del tutto certi ed unanimi nella risposta, ma hanno comunque avanzato spiegazioni contrastanti e molto interessanti.

Dai cambiamenti del clima o dei sistemi climatici, come lo scioglimento ed il congelamento dei ghiacciai o dei venti, il cui peso mutevole può influenzare la Terra (New York Post). Ai Terremoti ed altre attività sismiche che spostano la massa verso il centro della Terra (The Guardian)

Dal movimento all'interno del nucleo fuso della Terra che sposta la massa del pianeta (Forbes). Alla corrente oceanica e relativa pressione sul fondale marino che preme sull'asse terrestre (ABC).

Infine, l'effetto "Chandler Wobble" (o “oscillazione di Chandler”), uno spostamento naturale dell'asse terrestre dovuto al fatto che il pianeta non è perfettamente sferico, e di cui vi abbiamo parlato in una precedente news in cui abbiamo analizzato il giorno più breve nella storia della Terra.

Fred Watson, astronomo australiano, ha affermato alla ABC: "Quando inizi a studiare questi eventi, ti rendi conto come la Terra non sia solo una palla solida che sta girando. Ha del liquido all'interno, ha del liquido all'esterno, ed ha un'atmosfera. Tutte queste cose si agitano e possono influenzare la velocità di rotazione della Terra".

Alcuni scienziati hanno inoltre già ipotizzato che questo potrebbe essere l'inizio di un nuovo periodo di giorni più brevi per il nostro pianeta.

