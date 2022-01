Come avere la Tessera Sanitaria subito? La procedura più veloce

Continuiamo ad analizzare le funzionalità legate alla Tessera Sanitaria, lo strumento sempre più centrale nella quotidianità. Nel corso del weekend abbiamo spiegato quanto costa fare il duplicato della Tessera Sanitaria, mentre quest'oggi andremo a spiegare qual è il sistema più veloce per avere il documento, anche se non l'avete ricevuto a casa.

Ancora una volta, in nostro soccorso arriva il sito web del Sistema Tessera Sanitaria, di cui abbiamo parlato già in precedenza e che come noto consente di richiedere anche il duplicato oltre che di vederla online.

Collegando tramite il link presente poco dopo, basterà cliccare sul pulsante "Area Riservata" e quindi "Cittadini" per trovarsi ad un pannello in cui si potrà accedere tramite Carta Nazionale Servizi o SPID.

Indipendentemente dal metodo scelto, si verrà reindirizzati ad un hub che consente di avere subito la Tessera Sanitaria: il pannello in questione consente anche di effettuare il download per stampare la fotocopia, in attesa della ricezione di quella originale. Inoltre, si può anche ottenere il numero di identificazione che viene richiesto per scaricare il Green Pass o per effettuare la prenotazione per il vaccino anti-Covid.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo anche spiegato come richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria da casa, con una procedura simile.