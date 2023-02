Come su The Last of Us, il riscaldamento climatico ha fatto adattare questo fungo

Molti di voi avranno visto recentemente la nuova serie TV su The Last of Us, un riuscitissimo - secondo i pareri - adattamento dell'omonimo videogioco. La pandemia nell'opera è stata scatenata da patogeno fungino adattatosi al cambiamento climatico... ma sapete che un altro fungo si è diffuso nella realtà in questo modo?

Il Cryptococcus neoformans, un tipo di lievito che può infettare piante e animali e si trova comunemente negli escrementi degli uccelli, può essere trovato praticamente in tutto il pianeta ed entra nel corpo umano quando le persone respirano le sue spore microscopiche. Secondo una nuova ricerca, il patogeno fungino risponde a fattori di stress ambientali come le alte temperature.

Il patogeno in questione è pericoloso soltanto per le persone con un sistema immunitario compromesso. Le infezioni gravi possono portare alla meningite criptococcica in cui il fungo si diffonde fino al rivestimento del cervello e può essere fatale senza un trattamento adeguato.

"Si prevede che l'aumento delle temperature globali e il cambiamento climatico aumenteranno le malattie fungine nelle piante e nei mammiferi", scrivono gli autori dello studio. "Tuttavia, l'impatto dello stress da calore sui cambiamenti genetici nei funghi ambientali è in gran parte inesplorato."

Gli addetti ai lavori, nello studio pubblicato sulla rivista Microbiology, hanno scoperto che i funghi vissuti in ambienti più caldi avevano più copie di trasposoni rispetto a quelli cresciuti in condizioni più fredde: permettendo quindi all'agente patogeno di mutare ed evolversi per sopravvivere in condizioni ambientali mutevoli, incluso il corpo umano.

Fortunatamente il C. neoformans è innocuo rispetto al fungo Ophiocordyceps, ma se le temperature continuano a salire costantemente altri agenti patogeni potrebbero adattarsi di conseguenza.