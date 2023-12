Come togliere lo stato di attività da Facebook? Bastano pochi tap

Dopo aver visto come limitare l'uso di Facebook sfruttando gli appositi strumenti implementati sulla piattaforma social dalla stessa Meta, passiamo a un'altra utile funzionalità di Facebook che consente di visualizzare e cambiare lo stato di attività.

Ci riferiamo, nello specifico, a come ci vedono gli altri utenti e amici sul social network di Mark Zuckerberg, ovvero allo stato online o meno del nostro profilo.

Per impostare e modificare lo stato di attività su Facebook, per prima cosa andate sul sito web del social ed effettuate l'accesso. In alto a destra, cliccate sulla nuvoletta dei messaggi per aprire la tendina di Messenger. A queto punto, accanto alle chat, scegliete i tre puntini. A questo punto, nel menu successivo potrete scegliere Stato di attività e in questo modo vi apparirà un popup. Da qui potrete attivarlo o disattivarlo, scegliendo se mostrare ai vostri amici la vostra presenza sulla piattaforma.

Insomma, un gioco da ragazzi che vi consentirà di proteggere il vostro tempo evitando di essere disturbati quando siete impegnati in altre attività.

Per creare delle eccezioni, poi, potrete scegliere di risultare online solo per alcuni profili o, viceversa, di nascondere il vostro stato solo ad alcune persone.

Ecco, invece, come disattivare i post suggeriti su Facebook: non una soluzione definitiva, ma alcuni consigli per ridurne la presenza.